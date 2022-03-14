Китай призвал страны ООН предотвратить новую холодную войну

Постпред КНР при ООН Цзюнь заявил, что мир нуждается не в новой холодной войне

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совета Безопасности всемирной организации призвал страны предотвратить новую холодную войну. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, мир нуждается в росте и прогрессе для всех. «От менталитета холодной войны, основанного на блоковой конфронтации, следует полностью отказаться. Провоцирование блоковой конфронтации приведет только к катастрофам и усилит разделения», — заявил он. Цзюнь отметил, что это касается и Европы, и других регионов мира.

Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин провел посвященный Украине видеосаммит с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого выразил беспокойство и сожаление из-за «пожара войны на европейском континенте». «Китай глубоко сожалеет о том, что на европейском континенте вновь вспыхнул пожар войны», — заявил Си Цзиньпин.

