Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Китай призвал страны ООН предотвратить новую холодную войну

Постпред КНР при ООН Цзюнь заявил, что мир нуждается не в новой холодной войне
Чжан Цзюнь

Чжан Цзюнь . Фото: Pool / Reuters

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совета Безопасности всемирной организации призвал страны предотвратить новую холодную войну. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, мир нуждается в росте и прогрессе для всех. «От менталитета холодной войны, основанного на блоковой конфронтации, следует полностью отказаться. Провоцирование блоковой конфронтации приведет только к катастрофам и усилит разделения», — заявил он. Цзюнь отметил, что это касается и Европы, и других регионов мира.

Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин провел посвященный Украине видеосаммит с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого выразил беспокойство и сожаление из-за «пожара войны на европейском континенте». «Китай глубоко сожалеет о том, что на европейском континенте вновь вспыхнул пожар войны», — заявил Си Цзиньпин.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Совфеде предложили создать Народный трибунал Донбасса
ДНР сообщила о новом обстреле Донецка со стороны Украины
Первый канал начал проверку после инцидента с посторонней в прямом эфире
Постпред России при ООН предупредил о провокациях Украины с химвеществами
Китай заявил о готовности содействовать мирному урегулированию на Украине
Бразилия раскритиковала односторонние санкции в отношении России
Минск и Москва будут совместно развивать импортозамещение
Европа пожертвовала своими целями ради майнинга криптовалют
Роскомнадзор объяснил блокировку TJ
Китай призвал страны ООН предотвратить новую холодную войну
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.