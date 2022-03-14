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110-килограммовый мужчина похудел на 30 килограммов за три года

Мужчина сбросил 30 килограммов за три года благодаря последовательности и терпению

Фото: Pixabay

Весивший 110 килограммов житель индийского города Гургаон, штат Харьяна, похудел на 30 килограммов за три года благодаря последовательности и терпению. Секрет его успеха раскрыло издание Times of India.

Нитеш Дангей, которому сейчас 37 лет, начал зарабатывать и стал независимым от взрослых с юного возраста. Несмотря на ряд очевидных преимуществ, этот факт его биографии имел и отрицательные стороны. Индиец употреблял алкоголь, курил и выбирал нездоровую пищу: питался пиццей по пять дней в неделю и запивал ее пивом. В результате он набрал лишний вес. Ситуация усугубилась после того, как мужчина женился.

Когда у индийца родилась дочь, он осознал важность здорового образа жизни и необходимость сбросить лишний вес. Едва мужчина впервые взял ребенка на руки, как осознал, что необходимо менять образ жизни и становиться ответственным отцом.

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Теперь на завтрак мужчина съедает обед из трех яиц, на обед — рис с чечевицей, а на ужин — бирьяни с курицей. Перед тренировкой Дангей выпивает черный кофе, а после — обедает. Индиец считает калории, и это позволяет ему не отказываться полностью от любимых блюд. Он занимается спортом по шесть раз в неделю и увлекся интенсивными силовыми тренировками.

По словам мужчины, секрет успеха в том, чтобы правильно питаться и тренироваться, для чего требуется усердие, терпение и последовательность. Дангей выработал привычки, которые позволяют ему худеть без нужды в постоянной мотивации.

Индиец дал себе обещание полностью отказаться от курения. Знания помогли ему более правильно питаться, не навешивая на различные продукты ярлыки «хороший» или «плохой» и не боясь снова растолстеть. «Я буквально ем все: от сладостей до жареной пищи, так как знаю, сколько нужно, чтобы удовлетворить потребности моего организма», — пояснил Дангей.

Ранее сообщалось, что весившая 109 килограммов жительница Австралии сбросила 42 килограмма за два года и три месяца и рассказала, как ей это удалось. Она присоединилась к программе для желающих похудеть и начала готовить блюда из предложенного программой меню.

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Алиса Дмитриева
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