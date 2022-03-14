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Янукович рассказал о своем предложении Зеленскому

Янукович заявил об отказе Зеленского от его плана урегулирования в Донбассе
Виктор Янукович

Виктор Янукович. Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Экс-президент Украины Виктор Янукович рассказал в интервью РИА Новости, что предлагал действующему главе государства Владимиру Зеленскому план урегулирования в Донбассе, но тот его отверг.

«Моя команда начала работать с его ближайшим окружением. Мир тесен. Было организовано несколько встреч. На этих встречах мы предложили план перемирия на Донбассе, он был детально, пошагово расписан. Итог — подписание мирного соглашения Украины с Донбассом, создание международного Фонда восстановления Донбасса. Реинтеграция (политическая, экономическая, социальная) Донбасса в Украину», — сказал он.

Через какое-то время команде Януковича заявили, что проект не интересует Зеленского. Бывший украинский лидер добавил, что встречи продолжались, но ясности или определенности так и не было.

14 марта президент Украины заявил, что задачей украинской делегации на переговорах с Москвой является добиться его встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Вместе с тем он отметил, что это сложная история и тяжелый путь, но нужный. Зеленский добавил, что целью Киева является получить действенные гарантии.

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Ранее Янукович призвал Зеленского достичь мирного соглашения с Россией. По словам экс-президента, нынешний украинский лидер любой ценой лично обязан достичь мирного соглашения и остановить кровопролитие.

Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса 24 февраля. Глава государства заявил, что спецоперация стала ответом на просьбы о военной помощи от руководителей Донецкой и Луганской народных республик.

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Алина Гончарова
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