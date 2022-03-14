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Захарова прокомментировала возбуждение уголовного дела против нее на Украине

Представитель МИД Захарова назвала возбуждение дела на Украине сюрреализмом режима Киева
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: пресс-служба МИД России / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возбуждение уголовного дела против нее на Украине. Она высказала мнение в своем Telegram-канале.

«Как же это символично — в день убийства вооруженными силами Украины 20 мирных граждан в Донецке. Сюрреализм киевского режима», — написала Захарова.

Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила о возбуждении уголовных дел против главкома ВКС России Сергея Суровикина и официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Она отметила, что сейчас на Украине возбуждены дела в отношении 65 чиновников и военных руководителей из России.

Марина Совина
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