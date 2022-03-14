Захарова прокомментировала возбуждение уголовного дела против нее на Украине

Представитель МИД Захарова назвала возбуждение дела на Украине сюрреализмом режима Киева

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возбуждение уголовного дела против нее на Украине. Она высказала мнение в своем Telegram-канале.

«Как же это символично — в день убийства вооруженными силами Украины 20 мирных граждан в Донецке. Сюрреализм киевского режима», — написала Захарова.

Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила о возбуждении уголовных дел против главкома ВКС России Сергея Суровикина и официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Она отметила, что сейчас на Украине возбуждены дела в отношении 65 чиновников и военных руководителей из России.