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Минобороны сообщило о захвате украинскими националистами банков в Запорожье

Минобороны сообщило, что в Запорожье боевики захватили банки и проверяют счета вкладчиков
Михаил Мизинцев

Михаил Мизинцев. Фото: Минобороны России / Global Look Press

Украинские националисты захватили банки в Запорожье и отбирают деньги у жителей якобы на нужды сил территориальной обороны. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, пишет РИА Новости.

По его словам, граждан, у которых есть значительные финансовые накопления, похищают, насильно удерживают, кроме того, угрожая убийством, отнимают у них деньги. «Мирные жители, стремясь избежать произвола и насилия со стороны националистов, предпринимают самостоятельные попытки покинуть город», — заявил Мизинцев.

Он утверждает, что на блокпостах, которые контролируются радикалами, граждан задерживают, избивают и подвергают унижениям.

Ранее Минобороны России сообщило, что при поддержке российских военных силы Донецкой народной республики 14 марта уничтожили почти все огневые точки неонацистов в пригородах украинского Мариуполя. Стало известно, что спецназ ликвидировал основные силы неонацистов в жилых кварталах по периметру города.

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Сергей Истомин
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