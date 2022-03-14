Минобороны сообщило о захвате украинскими националистами банков в Запорожье

Минобороны сообщило, что в Запорожье боевики захватили банки и проверяют счета вкладчиков

Украинские националисты захватили банки в Запорожье и отбирают деньги у жителей якобы на нужды сил территориальной обороны. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, пишет РИА Новости.

По его словам, граждан, у которых есть значительные финансовые накопления, похищают, насильно удерживают, кроме того, угрожая убийством, отнимают у них деньги. «Мирные жители, стремясь избежать произвола и насилия со стороны националистов, предпринимают самостоятельные попытки покинуть город», — заявил Мизинцев.

Он утверждает, что на блокпостах, которые контролируются радикалами, граждан задерживают, избивают и подвергают унижениям.

Ранее Минобороны России сообщило, что при поддержке российских военных силы Донецкой народной республики 14 марта уничтожили почти все огневые точки неонацистов в пригородах украинского Мариуполя. Стало известно, что спецназ ликвидировал основные силы неонацистов в жилых кварталах по периметру города.