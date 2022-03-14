В Совфеде отреагировали на желание Зеленского встретиться с Путиным

Цеков объяснил неопытностью и амбициозностью желание Зеленского встретиться с Путиным

Желание президента Украины Владимира Зеленского встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным объясняется амбициозностью и неопытностью украинского лидера. Так на это отреагировал член Совета Федерации Сергей Цеков, пишет News.ru.

По словам сенатора, власти Украины должны думать о сохранении жизней граждан страны, особенно мирного населения. «Я думаю, что основной задачей делегации Киева является достижение мира на Украине и его условий, а Зеленский считает главным встретиться с Путиным, но заявление Зеленского серьезно воспринимать не надо», — подчеркнул Цеков.

С другой стороны, добавил сенатор, когда выработают механизмы достижения согласия между Украиной и Россией, тогда возможна встреча лидеров двух стран.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что задачей украинской делегации на переговорах с Москвой является добиться его встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Вместе с тем он отметил, что это сложная история и тяжелый путь, но нужный.