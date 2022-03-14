В ЛНР проверят сведения о расстреле ВСУ мирных жителей в Донбассе

Генпрокуратура ЛНР проведет проверку сведений о расстреле ВСУ гражданских в Попасной

Генпрокуратура Луганской народной республики (ЛНР) проведет проверку сведений о возможном расстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) мирных жителей города Попасная. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Речь идет об инциденте, который произошел 13 марта. Народная милиция ЛНР сообщила, что обнаружила неподалеку от населенного пункта расстрелянных гражданских. Предположительно, они были убиты украинскими военнослужащими. Известно о выживших.

Как полагает прокуратура, к уничтожению мирных жителей в Донбассе могут быть причастны подразделения 57-й мотопехотной бригады ВСУ. Следователи соберут доказательства предполагаемых преступлений и привлекут виновных к уголовной ответственности.

Ранее Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики обвинил украинскую сторону в обстреле детского сада в городе Ясиноватая. Число пострадавших от взрывов сейчас уточняется.