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НАТО сочла «абсолютной ложью» данные России о производстве химоружия на Украине

Генсек НАТО Столтенберг назвал ложью заявления Москвы о производстве химоружия на Украине
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Damian Burzyrowski / Globallookpress.com

Данные России о том, что Украина при содействии стран Североатлантического альянса занималась производством химического оружия, являются ложью. Заявления Москвы счел неверными генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

«Мы видим, что Россия обвиняет Украину и союзников в НАТО в производстве и разработке химического оружия. Это абсолютная ложь», — заявил глава альянса. По его словам, соответствующие заявления российской стороны провоцируют беспокойство о том, что Москва сама планирует этим заниматься.

Столтенберг также рассказал, что 16 марта НАТО обсудит возможное изменение позиций альянса в связи с военной операцией России на Украине. Он рассказал, что, помимо этого, страны альянса обсудят необходимость поддержки Киева.

Ранее стало известно, что НАТО усилит возможности систем противовоздушной обороны (ПВО) на восточном фланге. Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс также усилит свои возможности мониторинга ситуации, чтобы избежать недопонимания ситуации.

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Виктория Кондратьева
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