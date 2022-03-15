Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

НАТО усилит противовоздушную оборону на восточном фланге

НАТО усилит возможности систем противовоздушной обороны на восточном фланге

Фото: BK / GB / Reuters

НАТО усилит возможности систем противовоздушной обороны (ПВО) на восточном фланге. Об этом сообщает РИА Новости.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс также усилит свои возможности мониторинга ситуации.

«Мы провели усиление своего присутствия на востоке и повысили готовность своих сил. Не должно быть недопонимания того, что мы готовы защищать всех союзников и всю территорию альянса... Поэтому чрезвычайно важно в этой ситуации предотвращать любые возможные инциденты у границ НАТО», — заявил генсек.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби опроверг информацию о том, что НАТО планирует менять расстановку сил на восточном фланге после удара Вооруженных сил (ВС) России по учебным центрам на военном полигоне Яворовский во Львовской области.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Россия ввела санкции против Байдена
Оператор американского канала погиб под Киевом
Россиянам пообещали теплый апрель
Кандидат в президенты Франции объяснил желание быть похожим на Путина
Украина разрешила выпускать мирных жителей из зоны спецоперации только на запад
Турция провела переговоры с Украиной
Робота Федора назвали бесполезным на МКС
На Украине задержали попавшего под санкции Зеленского вора в законе
CAS отклонил апелляцию России на решение отстранить клубы от соревнований
Мишустин приостановил соглашение с Бермудами по надзору за самолетами
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.