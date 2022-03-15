НАТО усилит противовоздушную оборону на восточном фланге

НАТО усилит возможности систем противовоздушной обороны на восточном фланге

НАТО усилит возможности систем противовоздушной обороны (ПВО) на восточном фланге. Об этом сообщает РИА Новости.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс также усилит свои возможности мониторинга ситуации.

«Мы провели усиление своего присутствия на востоке и повысили готовность своих сил. Не должно быть недопонимания того, что мы готовы защищать всех союзников и всю территорию альянса... Поэтому чрезвычайно важно в этой ситуации предотвращать любые возможные инциденты у границ НАТО», — заявил генсек.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби опроверг информацию о том, что НАТО планирует менять расстановку сил на восточном фланге после удара Вооруженных сил (ВС) России по учебным центрам на военном полигоне Яворовский во Львовской области.