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ЦРУ рассекретило способ обучения пыткам своих сотрудников

ЦРУ рассекретило использование заключенного для обучения пыткам своих агентов

Фото: Carolyn Kaster / AP

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) использовало заключенного афганца, 44-летнего Аммара аль-Балучи, чтобы обучать своих сотрудников пыткам. С рассекреченными документами ознакомились в The Guardian.

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В издании написали, что аль-Балучи был задержан в 2003 году, а в 2006-м — направлен в тюрьму Гуантанамо. В 2008 специальная инспекция ЦРУ выявила, что при задержании афганец, подозреваемый в причастности к теракту 11 сентября 2001 года, получил сотрясение мозга. Кроме того, курсанты ЦРУ практиковали на нем пытку «стена» (walling).

Согласно меморандуму ЦРУ, суть пытки заключается в следующем. Голого заключенного в положении стоя плотно прижимают к имитации бетонной стены из фанеры. После этого сотрудник бьет его головой об эту стену или делает вид, что сейчас ударит. Первичная цель — запугать человека. Однако на деле бетонная стена использовалась для пыток чаще, чем фанерная.

«В случае со «стеной», в частности, [Управлению Генерального инспектора] было трудно определить, была ли сессия предназначена для получения информации от Аммара или для сертификации стажеров-следователей», — говорится в рассекреченном отчете. Уточняется, что аль-Балучи подвергался пытке много раз, по два часа в день.

Ранее власти Литвы выплатили крупную компенсацию в 130 тысяч евро бывшему заключенному секретной тюрьмы ЦРУ Абу Зубайде. Он получил компенсацию от властей Литвы за незаконное содержание в тайной тюрьме Центрального разведывательного управления (ЦРУ) под Вильнюсом. На данный момент он содержится в тюрьме Гуантанамо.

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Николай Чигасов
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