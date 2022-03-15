В Госдепе ответили на вопрос о членстве Украины в НАТО

Представитель Госдепа Прайс заявил, что США примут любое решение Украины о членстве в НАТО

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что власти страны примут любое решение Украины в вопросе о ее членстве в НАТО, передает ТАСС.

На регулярном брифинге журналисты попросили Прайса прокомментировать высказывание президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что страну не включат в состав Североатлантического альянса. Зеленский подчеркнул, что этот факт следует принять. Прайс ответил на вопрос, давала ли администрация США рекомендации украинскому лидеру по этому вопросу.

«Нет. Для вашего четкого представления — мы постоянно подчеркиваем не только нашим украинским партнерам, но и странам всего мира, что это суверенные решения, которые наши украинские партнеры должны принять самостоятельно. Мы здесь для того, чтобы поддерживать наших украинских партнеров в любых решениях, которые они примут по членству в НАТО», — объяснил представитель Госдепа.

Ранее Зеленский заявил, что признал невозможность вступления Украины в НАТО. Однако он подчеркивал, что страна все еще нуждается в долгосрочных и юридически закрепленных гарантиях безопасности.