Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Госдепе ответили на вопрос о членстве Украины в НАТО

Представитель Госдепа Прайс заявил, что США примут любое решение Украины о членстве в НАТО
Нед Прайс

Нед Прайс. Фото: Reuters

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что власти страны примут любое решение Украины в вопросе о ее членстве в НАТО, передает ТАСС.

На регулярном брифинге журналисты попросили Прайса прокомментировать высказывание президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что страну не включат в состав Североатлантического альянса. Зеленский подчеркнул, что этот факт следует принять. Прайс ответил на вопрос, давала ли администрация США рекомендации украинскому лидеру по этому вопросу.

Материалы по теме:
Маленькая победоносная страна. НАТО накачивает Украину оружием и боеприпасами. Чем это опасно для республик Донбасса?
Маленькая победоносная страна.НАТО накачивает Украину оружием и боеприпасами. Чем это опасно для республик Донбасса?
14 февраля
«Будет непросто» Пойдет ли НАТО на конфликт с Россией и какое будущее ждет европейскую безопасность?
«Будет непросто»Пойдет ли НАТО на конфликт с Россией и какое будущее ждет европейскую безопасность?
5 марта

«Нет. Для вашего четкого представления — мы постоянно подчеркиваем не только нашим украинским партнерам, но и странам всего мира, что это суверенные решения, которые наши украинские партнеры должны принять самостоятельно. Мы здесь для того, чтобы поддерживать наших украинских партнеров в любых решениях, которые они примут по членству в НАТО», — объяснил представитель Госдепа.

Ранее Зеленский заявил, что признал невозможность вступления Украины в НАТО. Однако он подчеркивал, что страна все еще нуждается в долгосрочных и юридически закрепленных гарантиях безопасности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Евросоюз запретил ввозить в Россию дорогие авто и ввел санкции против олигархов
США выделят 186 миллионов долларов на помощь беженцам с Украины
Назван срок восстановления организма после коронавируса
США решили усилить свое военное присутствие в Арктике
Сербия подтвердила отказ вводить санкции против России
Байден одобрил бюджет США с выделением Украине 13,6 миллиарда долларов
В Госдепе ответили на вопрос о членстве Украины в НАТО
На Украине сообщили о продолжении работы гумкоридора из Мариуполя
Великобритания ввела санкции против нового главы «Яндекса»
Украинская армия обстреляла территорию ДНР «Точкой-У»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.