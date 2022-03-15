Россия ввела санкции против Байдена

МИД России сообщил о введении персональных санкций против президента США Байдена

Россия ввела персональные санкции в отношении президента США Джо Байдена. Об этом во вторник, 15 марта, сообщается на официальном сайте российского МИД.

Как уточнили в ведомстве, американский лидер вместе с рядом других политических деятелей США был внесен российской стороной в стоп-лист в ответ на беспрецедентные санкции Вашингтона против Москвы.

«Данный шаг, предпринятый в порядке встречной реакции, стал неизбежным следствием крайне русофобского курса, взятого нынешней администрацией США, которая в отчаянной попытке сохранить американскую гегемонию сделала ставку, отбросив все приличия, на фронтальное сдерживание России», — пояснили в российском внешнеполитическом ведомстве.

При этом там отметили, что Москва не отказывается полностью от поддержания официальных связей с лицами из указанного списка и готова решать проблемы, которые могут возникнуть при организации контактов высокого уровня с упомянутыми представителями США.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для страны. Позже США, Евросоюз и ряд других стран ввели санкции в отношении российских физических и юридических лиц. В частности, под ограничения попал лично президент, премьер-министр России Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу и глава российского МИД Сергей Лавров.