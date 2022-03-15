Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Россия ввела санкции против Байдена

МИД России сообщил о введении персональных санкций против президента США Байдена
Джо Байден

Джо Байден. Фото: РИА Новости

Россия ввела персональные санкции в отношении президента США Джо Байдена. Об этом во вторник, 15 марта, сообщается на официальном сайте российского МИД.

Как уточнили в ведомстве, американский лидер вместе с рядом других политических деятелей США был внесен российской стороной в стоп-лист в ответ на беспрецедентные санкции Вашингтона против Москвы.

«Данный шаг, предпринятый в порядке встречной реакции, стал неизбежным следствием крайне русофобского курса, взятого нынешней администрацией США, которая в отчаянной попытке сохранить американскую гегемонию сделала ставку, отбросив все приличия, на фронтальное сдерживание России», — пояснили в российском внешнеполитическом ведомстве.

При этом там отметили, что Москва не отказывается полностью от поддержания официальных связей с лицами из указанного списка и готова решать проблемы, которые могут возникнуть при организации контактов высокого уровня с упомянутыми представителями США.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для страны. Позже США, Евросоюз и ряд других стран ввели санкции в отношении российских физических и юридических лиц. В частности, под ограничения попал лично президент, премьер-министр России Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу и глава российского МИД Сергей Лавров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Россия ввела санкции против Байдена
Робота Федора назвали бесполезным на МКС
На Украине задержали попавшего под санкции Зеленского вора в законе
CAS отклонил апелляцию России на решение отстранить клубы от соревнований
Мишустин приостановил соглашение с Бермудами по надзору за самолетами
Российские школьницы угнали машину ради поездки на уроки и разбили ее
Требования к строительству в России кардинально изменят
Спикер Рады оценил ход переговоров с Россией
Вышел первый трейлер сериала «Мисс Марвел»
Ребенок облысел в пять лет и стал моделью
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.