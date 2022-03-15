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В Азербайджане запаслись продовольствием в связи с ситуацией на Украине

Премьер Азербайджана Асадов сообщил о создании в стране необходимого запаса продовольствия
Али Асадов

Али Асадов . Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

В связи с ситуацией на Украине в Азербайджане был создан необходимый запас основных продовольственных товаров. Об этом премьер-министр республики Али Асадов сообщил во время представления в Милли Меджлисе (азербайджанском парламенте) отчета о деятельности кабинета министров в 2021 году, передает портал Vesti.az.

Глава правительств заявил, что проблемы, наблюдающиеся в стране в настоящее время, связаны с транспортом и логистикой, повышением цен, импортом товаров и различными ограничениями.

Премьер-министр отметил, что по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева руководством республики принимаются превентивные меры. В частности, Асадов указал на создание в стране необходимого запаса продовольственных товаров.

12 марта сообщалось, что Азербайджан планирует направить Украине новую партию гуманитарной помощи, состоящей из продуктов питания и лекарств. Общий вес поставки — 380 тонн. До этого Баку по поручению Ильхама Алиева уже передавал Киеву медикаменты и медицинское оборудование.

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Георгий Нестеров
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