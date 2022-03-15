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Ребенок облысел в пять лет и стал моделью

Девочка потеряла волосы из-за алопеции в пять лет и стала моделью вопреки оскорблениям

Фото: Globallookpress.com

Жительница Южного Уэльса потеряла волосы в пятилетнем возрасте и стала успешной моделью. Ее история появилась на Daily Mail.

По словам 43-летней Эми Льюис (Amy Lewis), ее восьмилетняя дочь Ниам (Niamh) начала лысеть уже в три года и полностью облысела в пять лет. Женщина объяснила, что ребенок болеет алопецией (патологический процесс, характеризующийся нарушением синхронности волосяных циклов и интенсивной утратой волос — прим. «Ленты.ру»).

Англичанка призналась, что из-за лысины над Ниам часто издеваются в школе, однако девочка не реагирует на оскорбления обидчиков. «Ниам очень уверена в себе и является вдохновением для каждого из нас. Она не захотела носить парик и головные уборы вопреки травле. Она сказала мне, что если ее телу нужны будут волосы, то оно само их отрастит. Люди постоянно пялятся на нее, однако мою дочь это не смущает. Она очень сильная», — поделилась Льюис.

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Собеседница издания подчеркнула, что недавно Ниам предложили сотрудничать несколько модельных агентств, и она позволила дочери участвовать в съемках. По словам матери, девочке понравилось работать манекенщицей, поэтому она вела себя открыто и уверенно на съемочной площадке.

«Я бы хотела, чтобы в модельном бизнесе было больше лысых людей и общество могло открыто обсуждать это тему. Ниам начала задаваться вопросом, как она будет выглядеть, когда станет старше. Поэтому мы следим за другими женщинами и детьми с алопецией по всему миру. Здорово иметь такую поддержку», — заключила мать девочки.

В феврале модель попыталась спасти волосы от выпадения и полностью облысела. Жительница Лондона Эйприл Александр (April Alexander) рассказала, что специализировалась на рекламе шампуней и средств для укладки, поэтому ей часто делали сложные прически на площадке, что привело к частичному выпадению волос. По этой причине она посетила медицинский центр Belgravia Centre в надежде сохранить оставшиеся пряди.

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Таисия Косинцева
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