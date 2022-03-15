Белорусские депутаты одобрили продление использования Россией военных объектов

Палата представителей Белоруссии одобрила продление аренды Россией двух военных объектов

Палата представителей белорусского парламента одобрила проект закона о продлении использования Россией военных объектов на территории республики. Об этом сообщает «Интерфакс».

Документ направил депутатам министр обороны Виктор Хренин. Законопроект предусматривает ратификацию протокола между правительствами двух стран. Протокол продлевает срок действия Соглашения о порядке использования и содержания радиостанции «Вилейка», а также о порядке завершения строительства, использования и содержания узла «Барановичи» системы предупреждения о ракетном нападении.

В августе 2021 года президент Белоруссии Лукашенко одобрил продление аренды баз «Барановичи» и «Вилейка». Соглашения об использовании российской стороной двух объектов были подписаны 27 лет назад, 6 января 1995 года.

Радиоузел «Барановичи» размещен в Ганцевичах, радиостанция «Вилейка» является зональным пунктом связи ВМФ России.