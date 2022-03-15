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Байден увидел в ситуации на Украине причину избавиться от зависимости

Байден увидел в ситуации на Украине причину избавиться от зависимости от топлива
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден увидел в ситуации вокруг Украины причину для США и их союзников в Европе избавиться от зависимости от ископаемого топлива. Его слова во вторник, 15 марта, приводит РИА Новости.

«Ситуация с Россией и Украиной — это еще одна причина, по которой мы должны избавиться от нашей зависимости от ископаемого топлива... Зависимость Европы от ископаемого топлива намного превышает любую нашу зависимость», — пояснил Байден.

По его словам, если бы Европа не зависела от ископаемого топлива, это был бы совершенно другой мир.

Ранее обозреватель газеты The Washington Post Марк Тиссен в своей статье рассказал, что рост цен на топливо в США вызван не действиями России, а политическими шагами вашингтонской администрации. Тиссен назвал топливный кризис в стране «налогом на слабость» президента Штатов Джо Байдена.

В начале марта стало известно, что страны «большой двадцатки» (G20) нарушили свои климатические обязательства: из 14 триллионов долларов расходов, которые государства потратили на стимулирование экономики во время пандемии коронавируса, лишь шесть процентов были «зелеными».

Марина Совина
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