Байдена обвинили в уничтожении США

Журналист Fox News Карлсон обвинил Байдена в уничтожении США из-за санкций против России

Журналист американского телеканала Fox News Такер Карлсон обвинил президента США Джо Байдена в уничтожении страны и глобальной финансовой системы из-за введенных против России санкций. Об этом сообщает РИА Новости.

Карлсона назвал антироссийские санкции полномасштабной экономической войной против россиян и указал на незаконность изъятия собственности попавших под санкции людей. Он обратил внимание на то, что «ни одно американское правительство никогда не делало ничего подобного».

Журналист напомнил, что власти США всегда защищали принцип верховенства права, однако, полагает он, эта эпоха закончилась и остается лишь гадать, когда подобные репрессивные меры Белый дом примет против внутренних врагов.

Также Карлсон обвинил технологических гигантов, таких как Facebook, Twitter и Google в захвате контроля над настроениями американцев, манипулированием населением и нарушении закона об этике в сфере коммуникации и цензуре. Репортер считает, что они получили большую власть над умами жителей страны, чем церковь.

Говоря об инфляции в стране, журналист обвинил Белый дом в печатании денег, росте цен на бензин и уничтожении экономики, отметив при этом, что ответственность за это лежит не только на Байдене, но и на его предшественниках за последние 14 лет. Такая экономическая политика, считает он, углубила неравенство в доходах американцев. Он также предупредил, что отказ ряда государств мира от доллара приведет к большим потерям для США, поскольку глобальные финансовые системы служат основой для богатства страны. «Поэтому, если вы уничтожите их, (…) вы уничтожите Соединенные Штаты», — резюмировал Карлсон.

Ранее о том, что рекордная за 40 лет инфляция в США может быть связана с санкциями против России, заявил президент США Джо Байден. При этом американский лидер добавил, что Россия платит большую цену за ограничения, введенные против нее. При этом американские власти рассчитывают на снижение темпов инфляции к концу года, прогноз Федерального резерва и экономистов остается таким. В то же время пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки допустила, что инфляция в предстоящие несколько месяцев может быть выше, чем могла бы.