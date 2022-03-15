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Россиянка сфотографировала в Новосибирске «птицу счастья»

Орнитолог сфотографировала белую лазоревку, прилетевшую в Новосибирск

Фото: Globallookpress.com

Орнитолог Елена Шнайдер сфотографировала прилетевшую в Новосибирск необычную птицу с синими крыльями — белую лазоревку, которую также называют князьком. Об этом сообщает издание NGS.ru.

Уточняется, что россиянка повстречалась с птицей в частном секторе рядом с Академгородком. Женщина засняла ее сидящей на кормушке, сделанной в виде «сального столбика» — между двумя деревяшками лежит сало, полезное для многих птиц.

По словам сибирячки, белая лазоревка любит поймы рек, также ее можно заметить возле Речного вокзала. «Это азиатский вариант европейской лазоревки. Князек — не частый у меня гость, появляется на кормушке примерно раз в год. Прям настоящая синяя птица. И пусть она всем, кому сейчас тяжело, принесет счастье», — добавила орнитолог.

Ранее в марте в Доме народов Колпашевского района хранители культуры коренного населения северных районов Томской области отметили традиционный праздник «Встречаем птиц весной!». Селькупы и ханты организовали для всех гостей праздника обряд очищения дымом чаги. 

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Валентина Процкова
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