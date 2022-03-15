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Мэр российского города пригласил блогеров работать косарями и уборщиками

Мэр кубанского города позвал оставшихся без работы блогеров на работу косарями и рабочими

Кадр: Telegram-канал «Подъем»

Мэр расположенного в Краснодарском крае города Тимашевск Николай Панин предложил блогерам, оставшимся без работы из-за блокировки социальных сетей, устраиваться косарями, уборщиками и рабочими по благоустройству. Видеозапись с его обращением опубликована в Telegram-канале издания «Подъем».

Свое приглашение на эти должности он объяснил тем, что представители трудовых профессий регулярно платят налоги, в отличие от «к счастью или сожалению» оставшихся без работы «блохеров».

«У вас появилась возможность заняться, наконец, делом. Мы вас ждем», — заявил Панин. Также он уточнил, что не уверен до конца в том, приверженцами каких идеологий являются блогеры.

Ранее мэр города Алапаевск в Свердловской области Сайгид Билалов заявил, что готов вместе со своими сыновьями в качестве добровольцев присоединиться к операции по демилитаризации Украины. По его словам, он подал заявление в местный военный комиссариат.

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Роман Кирьянов
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