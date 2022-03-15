Блогерша показала простой способ омолодиться без ботокса

Блогерша показала омолаживающее действие куриного яйца

Блогерша Андреа Ариза (Andrea Ariza) с ником andreeariza1 показала простой способ, который позволяет омолодить кожу лица в домашних условиях при помощи куриного яйца. На TikTok-ролик с ее лайфхаком обратило внимание издание The Sun.

На размещенных кадрах девушка рассказала, как избавляется от морщин без инъекций ботокса, применяя маску из куриного яйца. Ариза продемонстрировала, как кистью для макияжа смешивает в скорлупе желток и белок, а затем наносит полученный состав на лицо.

По словам блогерши, маску необходимо оставить на коже на 10 минут, а затем тщательно смыть водой. Данная процедура оказывает увлажняющее действие, способствует сужению пор и подтяжке кожи, заверила Ариза.

Ролик с советом девушки набрал 1,5 миллиона просмотров. Часть пользователей заявили, что готовы воспользоваться предложенным лайфхаком. «Не могу дождаться, чтобы попробовать. А это плохо пахнет?», «Вау, спасибо, что поделилась», «Думаю, я испытаю это на себе», — комментировали они.

Другие юзеры отметили, что ранее они уже применяли яйцо в качестве уходового средства. «Я наносила белок вокруг глаз, и морщины исчезали через три недели, но желток еще не пробовала», «Я делала данную процедуру на протяжении многих лет. Хочу отметить, что мне 37, но я выгляжу на 28», «Моя тетя использовала яичную маску с подросткового возраста, и она отлично выглядит», — добавили они.

Ранее в марте 40-летняя женщина по имени Бренда Габриэль, которую окружающие принимают за ровесницу ее 23-летнего сына, раскрыла лайфхаки, помогающие ей сохранять красоту и свежесть кожи. Так, Габриэль заверила, что секрет ее молодости заключается в отказе от ежедневного умывания. Она добавила, что очищает лицо лишь два раза в неделю. Кроме того, женщина отметила, что вместо воды предпочитает умываться маслом оливы или жожоба.

