Врачи рассказали о буянящем Жириновском
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский идет на поправку и иногда буянит. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на врачей.
По данным канала, политик находится в сознании, но ему дают седативные препараты для сна и более быстрого восстановления. Состояние Жириновского стабильно тяжелое, ему то хуже, то лучше, но в целом наблюдается положительная динамика.
Также врачи рассказали, что пациент иногда буянит: немного ругается и говорит «не совсем логично».
11 марта стало известно, что лидер ЛДПР пришел в сознание после двух недель медикаментозной комы. Политик уже начал давать первые поручения, а также читать новости и документы. Речь о его выписке из медицинского учреждения пока не идет.
Жириновский попал в больницу с двусторонней пневмонией, развившейся на фоне коронавируса, в начале февраля.