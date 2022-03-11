Раскрыты планы вышедшего из комы Жириновского

Источник РИА Новости сообщил, что лидер ЛДПР Жириновский продолжит лечение в больнице

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский останется в больнице, куда попал с омикрон-штаммом коронавируса. Его планы раскрыл источник РИА Новости, знакомый с ситуацией.

По данным агентства, речи о выписке из медицинского учреждения не идет.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Жириновский готовится приехать на ближайшее заседание нижней палаты парламента.

11 марта стало известно, что лидер ЛДПР пришел в сознание после двух недель медикаментозной комы. Политик уже начал давать первые поручения, а также читать последние новости и документы.

В свою очередь, руководитель пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин не опроверг, но и не подтвердил выход Жириновского из комы. Он заявил, что председатель партии знает о проведении российской военной спецоперации на Украине еще с февраля и воспринимает ее с большим энтузиазмом. Проводимые действия соответствуют мнению политика, заключил Дюпин.