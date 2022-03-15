Россиянин предстанет перед судом за убийство бывшей жены и ее родных

В Перми 58-летнего мужчину осудят за убийство бывшей жены и ее сестры с супругом

В Перми 58-летний мужчина предстанет перед судом за убийство бывшей жены и ее родных. Об этом во вторник, 15 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, преступление было совершено поздним вечером 27 июня 2021 года в поселке Старый Бисер. Россиянин пришел к бывшей супруге, которая отдыхала вместе с родственниками и детьми, после чего выстрелил в нее, ее сестру и мужа сестры из огнестрельного оружия, отчего те скончались на месте. Помимо этого, он ранил в левый локоть 11-летнюю девочку.

В ходе допросов обвиняемый признался, что пошел на преступление на почве личной неприязни и бытовых конфликтов. В отношении него возбудили дело по статьям 105 («Убийство двух или более лиц, совершенное с особой жестокостью») и 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия») УК РФ. Экспертиза показала, что у мужчины нет психических заболеваний, и он полностью вменяем.

10 февраля сообщалось, что в Москве россиянин зарезал родственников и совершил суицид.