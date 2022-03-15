30-летняя женщина дала отпор стыдившим ее за любовь к молодежной одежде хейтерам

Американка примерила кожаную юбку и чулки на видео в ответ на злобные комментарии хейтеров

Жительница США дала отпор хейтерам, которые пристыдили ее в сети за любовь к молодежной одежде. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

30-летняя Тиффани Питчер (Tiffany Pitcher) объяснила, что регулярно получает злобные комментарии от подписчиков, которые рекомендуют ей «одеваться в соответствии со своим возрастом». Блогерша записала ответное видео, где надела любимую одежду, за которую ее критикуют пользователи сети.

В ролике американка примеряла красный кроп-топ, кожаную мини-юбку и черные чулки. Помимо этого, она позировала в черном костюме, состоящем из кожаных легинсов и майки с вырезом, частично оголяющим ее грудь. Также женщина запечатлела себя в желтом топе со спущенной линией плеч и джинсах скинни с высокой посадкой. На финальных кадрах Питчер показала красное платье длины мини с клетчатым принтом.

«К черту общественные стандарты! Носите то, что вам нравится!» — призвала блогерша подписчиков. Фанаты поддержали ее в комментариях к публикации. «Спасибо вам за это видео! Я каждый день прикладываю усилия, чтобы выходить на улицу в том, что мне действительно нравится», «Я думал тебе 22 года! Красотка! Носи то, в чем чувствуешь себя сногсшибательно!», «Ты выглядишь на 17 лет!», «Надевай свои любимые вещи и никого не слушай!» — писали юзеры.

В декабре Яну Рудковскую пристыдили в сети за образ принцессы. Знаменитость снялась напротив украшенной елки в пышном платье длины макси белого цвета люксового бренда Georges Hobeika. Наряд украшен стразами и пайетками, а также оформлен длинным шлейфом. Помимо этого, звезда показала фанатам посуду с новогодним орнаментом и другие декорации, расположенные в доме.