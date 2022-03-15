Экономист рассказал о желании западных компаний остаться в России

Экономист Клопенко заявил, что западные компании после ухода захотят остаться в России

Экономист Егор Клопенко заявил, что большинство западных компаний после «ухода» захотят найти возможность остаться в России. Он рассказал об этом агентству «Прайм».

По его словам, многие производители уже пытаются сохранить производство, сервисные компании — клиентов и объем услуг, даже под другим брендом.

«Конечно, сам бизнес уходить не хочет и уж точно не хочет это делать безвозвратно», — высказал мнение Клопенко, добавив, что возможно договориться при желании российских властей и сохранении компаниями трудовых коллективов и заработной платы.

Решение о национализации собственности уходящих компаний экономист назвал стратегически правильным. При этом оно должно быть осуществлено в виде стимула не расставаться с сотрудниками, заверил эксперт. Также Клопенко заявил о необходимости всем компаниям с иностранным капиталом увеличить выплаты при массовом увольнении сотрудников до 6 или даже до 12 среднемесячных доходов.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что иностранные компании, ушедшие с российского рынка, могут быть подвергнуты механизму ускоренного банкротства в период от трех до шести месяцев в зависимости от желания собственников.