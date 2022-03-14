В России рассказали о возможном банкротстве ушедших иностранных компаний

Силуанов заявил, что для ушедших компаний разработан механизм ускоренного банкротства

Иностранные компании, ушедшие с российского рынка, могут быть подвергнуты механизму ускоренного банкротства в период от трех до шести месяцев в зависимости от желания собственников. О такой возможности рассказал министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

«У нас предусмотрен и разработан для этого особый механизм — механизм ускоренного банкротства, ускоренного временного управления компанией и, соответственно, продажи этой компании новым собственникам», — отметил он. Силуанов также заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы иностранные компании продолжили работу в стране, потому что их уход никому не выгоден.

Ранее министр сказал, что около половины золотовалютных резервов Банка России находятся в заморозке из-за санкций. При этом Силуанов указал, что часть резервов хранится в китайской валюте. Однако он отметил, что западные страны оказывают на КНР давление, чтобы ограничить для России доступ к резервам.

14 марта глава Минфина подтвердил, что Россия собирается использовать китайский юань в качестве одного из валютных резервов. Также Силуанов опроверг неспособность России рассчитаться по госдолгу, заявив, что в бюджете имеется необходимый запас средств.