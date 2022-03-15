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Названо возможное наказание для ворвавшейся в эфир сотрудницы Первого канала

Глава СЖР Соловьев заявил, что ворвавшуюся в эфир Первого канала сотрудницу могут уволить
Владимир Соловьев

Владимир Соловьев . Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев назвал возможное наказание для сотрудницы Первого канала Марины Овсянниковой, которая ворвалась в студию программы «Время» во время прямого эфира. В беседе с изданием Daily Storm он предположил, что ее могут оштрафовать и уволить с работы.

«Пока непонятно, каким образом будет за это наказана Овсянникова. Судя по всему, как было объявлено, это административное взыскание, видимо, штраф», — высказался глава СЖР. Кроме того, за совершенный поступок сотрудницу телеканала могут уволить, добавил он.

Ранее 15 марта сообщалось, что Следственный комитет России (СКР) начал доследственную проверку в отношении Овсянниковой. Проверка проводится на наличие в действиях сотрудницы телеканала состава преступления по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»).

Вечером в понедельник, 14 марта, Овсянникова ворвалась в студию программы «Время». Она встала позади ведущей Екатерины Андреевой с плакатом, призывая прекратить спецоперацию России на Украине. После случившегося сотрудницу телеканала задержали.

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Асель Минбаева
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