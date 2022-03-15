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Александр Емельяненко ответил назвавшему его алкашом Харитонову

Боец MMA Александр Емельяненко предложил Сергею Харитонову готовиться к поединку
Александр Емельяненко

Александр Емельяненко. Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в Instagram ответил на вызов соотечественника Сергея Харитонова.

Спортсмен предложил сопернику готовиться к предстоящему поединку. «Сережа, петушок рыжий, не кукарекай. Скоро и до тебя дело дойдет», — сказал Емельяненко.

Харитонов вызвал на бой Александра Емельяненко 14 марта. Спортсмен назвал соперника алкашом и предложил ему подраться на голых кулаках, без судьи.

Харитонов провел 41 бой по правилам MMA, на его счету 31 победа и восемь поражений. Еще два поединка признаны несостоявшимися. В 2006 году спортсмен проигрывал Александру Емельяненко нокаутом. На счету 40-летнего бойца 38 поединков, 28 побед, девять поражений и одна ничья.

Андрей Стрельцов
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