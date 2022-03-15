Белоруссия приготовилась получать энергоресурсы из России по выгодным ценам

Лукашенко заявил, что Белоруссия получит энергоресурсы из РФ почти по российским ценам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что страна готовится получать российские энергоресурсы по почти таким же ценам, как в России. Его заявления по поводу выгодной стоимости поставок цитирует «Интерфакс».

«Мы оттуда покупали, получали энергоресурсы, энергоносители, мы их будем получать примерно по тем же, можно сказать, ценам, как в РФ — то, что мы всегда требовали от России,» — пояснил Лукашенко, выступая на встрече с руководством спецслужб Белоруссии.

При этом, как сообщалось ранее, Москва и Минск откажутся от долларов в расчетах за энергоресурсы. Сам Лукашенко по окончании переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным ранее в марте заявил, что Россия пошла на серьезнейшие и беспрецедентные шаги по поддержке экономики Белоруссии.

«В развитие договоренностей президентов в понедельник переговоры в Москве проведут правительственные делегации и выработают конкретные решения по всем обсуждавшимся вопросам», — говорила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт.