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Экономика

Белоруссия приготовилась получать энергоресурсы из России по выгодным ценам

Лукашенко заявил, что Белоруссия получит энергоресурсы из РФ почти по российским ценам

Фото: пресс-служба администрации президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что страна готовится получать российские энергоресурсы по почти таким же ценам, как в России. Его заявления по поводу выгодной стоимости поставок цитирует «Интерфакс».

«Мы оттуда покупали, получали энергоресурсы, энергоносители, мы их будем получать примерно по тем же, можно сказать, ценам, как в РФ — то, что мы всегда требовали от России,» — пояснил Лукашенко, выступая на встрече с руководством спецслужб Белоруссии.

При этом, как сообщалось ранее, Москва и Минск откажутся от долларов в расчетах за энергоресурсы. Сам Лукашенко по окончании переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным ранее в марте заявил, что Россия пошла на серьезнейшие и беспрецедентные шаги по поддержке экономики Белоруссии.

«В развитие договоренностей президентов в понедельник переговоры в Москве проведут правительственные делегации и выработают конкретные решения по всем обсуждавшимся вопросам», — говорила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт.

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Платон Щукин
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