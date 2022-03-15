В Госдуме отменили масочный режим

Спикер Госдумы Володин отменил в нижней палате парламента обязательное ношение масок

В Государственной Думе по поручению спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина отменили обязательное ношение масок. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Госдумы.

«По поручению Вячеслава Володина в Госдуме отменен масочный режим», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения на посещение здания сохраняются: руководители фракций, а также председатели комитетов и комиссий могут заказывать пропуска. В сообщении добавили, что эти ограничения временные.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что для сотрудников Кремля смягчили коронавирусные ограничения — им позволили снять маски. Однако, по словам Пескова, санитарно-эпидемиологические меры в отношении президента России Владимира Путина сохраняются.