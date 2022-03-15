Apple начала продавать старые iPhone 12

Apple запустила продажу восстановленных iPhone 12

Apple начала продажу бывших в употреблении смартфонов серии iPhone 12. Об этом сообщает издание MacRumors.

Как заметили журналисты, восстановленные смартфоны появились в интернет-магазине компании в США. Восстановленные iPhone — бывшие в употреблении старые устройства, отремонтированные в компании и запущенные обратно в продажу. По словам авторов, американская компания впервые выпускает аппараты iPhone 12 на рынок — с момента их релиза осенью 2020 года.

На момент написания заметки в магазине были доступны iPhone 12 и iPhone 12 Pro, моделей iPhone 12 mini или iPhone 12 Pro Max в наличии нет. Стоимость базового iPhone 12 составляет 619 долларов: новый девайс доступен на 110 долларов дороже, за 729 долларов.

«Как обычно, восстановленные iPhone продаются со скидкой примерно 15 процентов — дешевле по сравнению с аналогичными новыми моделями», — отметили журналисты. Все имеющиеся в наличии телефоны официально разблокированы и не имеют в комплекте сим-карты или тарифа сотового оператора. На все гаджеты распространяется гарантия сроком один год.

В мае 2020 года Apple выпустила в продажу восстановленные iPhone Xr. Стоимость устройств начиналась с 500 долларов, аппараты серии Xr были представлены осенью 2018 года.