Певица Жасмин объяснила причину отъезда из России

Певица Жасмин объяснила, что отправилась в Израиль на отдых

Певица Жасмин объяснила причину своего отъезда из России в Израиль. В своем Instagram-аккаунте она сообщила, что отправилась на отдых.

«Дорогие мои подписчики, не переживайте, я в отпуске с детьми и скоро вернусь. В Израиле находится могила моего папы, который покинул нас совсем недавно, и я пока еще чувствую необходимость почаще его там навещать... В Израиле, как вы все знаете, у меня горячо любимая бабушка, тети, двоюродные братья и сестры, племянники, друзья. Ни для кого не секрет, что мы с детьми очень любим проводить в Израиле часть отпуска и бываем в этой стране несколько раз в год во время каникул в школе моих детей», — написала исполнительница.

Она удивилась ажиотажу вокруг своей поездки и призвала не искать в ней лишний смысл. Жасмин добавила, что ей никогда не будет стыдно, что она из России.

Ранее ряд СМИ сообщил, что за последнее время многие российские звезды навсегда покинули страну. Отмечалось, что из России уехали Алла Пугачева, певец Олег Газманов и режиссер Константин Богомолов. Все трое опровергли эту информацию.