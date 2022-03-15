Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Певица Жасмин объяснила причину отъезда из России

Певица Жасмин объяснила, что отправилась в Израиль на отдых

Фото: страница ЖАСМИН во «ВКонтакте»

Певица Жасмин объяснила причину своего отъезда из России в Израиль. В своем Instagram-аккаунте она сообщила, что отправилась на отдых.

«Дорогие мои подписчики, не переживайте, я в отпуске с детьми и скоро вернусь. В Израиле находится могила моего папы, который покинул нас совсем недавно, и я пока еще чувствую необходимость почаще его там навещать... В Израиле, как вы все знаете, у меня горячо любимая бабушка, тети, двоюродные братья и сестры, племянники, друзья. Ни для кого не секрет, что мы с детьми очень любим проводить в Израиле часть отпуска и бываем в этой стране несколько раз в год во время каникул в школе моих детей», — написала исполнительница.

Она удивилась ажиотажу вокруг своей поездки и призвала не искать в ней лишний смысл. Жасмин добавила, что ей никогда не будет стыдно, что она из России.

Ранее ряд СМИ сообщил, что за последнее время многие российские звезды навсегда покинули страну. Отмечалось, что из России уехали Алла Пугачева, певец Олег Газманов и режиссер Константин Богомолов. Все трое опровергли эту информацию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгений Шульгин
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о взятии под полный контроль Херсонской области
В МИД прокомментировали возможность возвращения Донбасса в состав Украины
Россиян предупредили об исчезновении иностранных газировок и алкоголя
Тысячи британцев выразили готовность принять беженцев с Украины
Почти 300 шахтеров в Донбассе оказались заблокированы под землей из-за обстрела
СК начал проверку из-за ворвавшейся в прямой эфир Первого канала женщины
Медведев прокомментировал утрату статуса первой ракетки мира
Китайские машины в России стали дороже
В российском аэропорту задержали рейс в Таджикистан из-за санкций
Врач назвал ошибку метеочувствительных людей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.