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Страница правительства России во «ВКонтакте» подверглась кибератаке

Официальная страница правительства России в соцсети «ВКонтакте» подверглась кибератаке

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Официальную страницу правительства России в социальной сети «ВКонтакте» атаковали хакеры. Об этом сообщает РИА Новости.

15 марта на странице появилось сообщение, связанное с ситуацией на Украине, однако через некоторое время оно было удалено.

Ранее специалист Центра компетенций НТИ по технологиям хранения и анализа больших данных на базе МГУ Мария Пешкова предрекла России китайский вариант развития соцсетей на фоне блокировки Instagram и Facebook. По словам Пешковой, многие предприятия малого и среднего бизнеса в России базировались именно в Instagram, «однако с блокировкой одной площадки отроются новые возможности и перспективы развития на российском рынке».

8 марта стало известно, что ряд российских государственных ведомств подверглись DDoS-атакам. На главных взломанных страницах сайтов появились изображения с силуэтами военных, танков, российским и украинским флагами.

Марина Совина
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