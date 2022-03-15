Великобритания столкнулась с новым последствием антироссийских санкций

DT: в Британии усугубился энергокризис из-за прекращение поставок топливных гранул из РФ

Ограничения на закупку российского гранулированного древесного топлива привели к усугублению энергетического кризиса в Великобритании. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

По информации издания, Россия была крупным поставщиком древесных гранул, используемых для отопления, однако теперь в Великобритании пытаются найти альтернативные источники закупок и разработать меры по реструктуризации международной системы поставок.

По данным газеты, цены на гранулированное древесное топливо в стране уже выросли на 25—40 процентов, достигнув 385 фунтов стерлингов за тонну.

Ранее эксперты Daily Mail предрекли Британии сильнейший экономический шок с 1973 года из-за цен на нефть. Предпосылкой к масштабному кризису эксперты назвали решение Британии отказаться от импорта российской нефти до конца 2022 года. Аналитики выразили мнение, что решение об отказе от энергоносителей из России может серьезно отразиться на уровне жизни простых британцев.

В феврале стало известно, что Британия столкнулась с резким ростом бедности. Доля британских семей, живущих в нищете, выросла с 0,7 процента в 2019 году до 1,5 процента от всего населения в 2020-м. Основная причина — рекордная инфляция, вызванная ростом цен на продукты питания и коммунальные услуги.