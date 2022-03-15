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В Бурятии создали анимационный комикс на национальном языке по древней легенде

В Бурятии создали анимационный комикс на бурятском языке о птице-лебеде

Кадр: Министерство культуры Бурятии / YouTube

Бурятские aнимaтopы создали комикс на национальном языке республики по древней легенде о птице-лебеде, хун шубууне. Об этом сообщает Infopol.

Как рассказал автор и режиссер проекта Олег Юмов, основой анимационного комикса на бурятском языке «Хизааргүй тэнгэри шэртэн» послужил труд Саши Дашидылыковой. Колледж искусств имени Чайковского и центр современного искусства «Залуу» признали работу девушки лучшей среди всех других работ учащихся школ искусств.

Над озвучкой комикса работали актеры Бурятского театра драмы, сам проект был реализован при поддержке министерства культуры Бурятии в рамках государственной программы сохранения и развития бурятского языка.

«Согласно древним религиозным и мифологическим воззрениям бурят, белая лебедь хун шубуун на своих крыльях приносит счастье, богатство и процветание своим земным потомкам. Поэтому в обрядовой системе бурят существовал целый комплекс ритуалов и запретов, связанных с культом небесных птиц», — рассказали в пресс-службе минкультуры Бурятии.

15 марта в Иркутске стартовал первый Всероссийский театральный фестиваль в честь писателя Валентина Распутина. Отмечалось, что в мероприятии примут участие 11 театральных трупп из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Вологды, Барнаула, Республики Бурятия, Усть-Илимска и Иркутска.

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Дарья Рыбак
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