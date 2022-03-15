Лолита вспомнила о краже картофеля из колхоза

Певица Лолита Милявская вспомнила, как украла мешок картофеля для запаса на зиму

Российская артистка Лолита Милявская призналась, что в молодости воровала картофель из колхоза. Об этом она вспомнила в беседе с изданием «7 Дней».

«Помню, я воровала с колхозного поля картошку, волокла на себе мешок, чтобы был запас на всю зиму. Хоть я и училась на "отлично" и получала повышенную стипендию, но денег все равно не хватало. Надо было не просто прокормиться, но и оплатить комнатку в полуподвале. Поэтому мешок ворованной картошки очень даже спасал в этих обстоятельствах», — рассказала 58-летняя певица.

Милявская добавила, что ее поймали на краже, однако председатель колхоза простил ей данный проступок. По словам знаменитости, они с тремя однокурсниками питались этим картофелем на протяжении полугода.

В конце 2021 года Милявская заявила, что у нее были отношения с криминальным авторитетом, которые стали одними из лучших в ее жизни. Рассказывая о том, что ей случалось выступать перед бандитами, звезда отечественной эстрады отметила, что с одним из них у нее был роман, заставивший «дрожать» столицу.