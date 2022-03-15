Дважды разведенная 30-летняя женщина разочаровалась в браке и полюбила себя

Женщина разочаровалась в браке, полюбила себя и решила, что быть замужем суждено не всем

Жительница Флориды, США, дважды развелась к 30 годам, разочаровалась в браке, полюбила себя и решила помогать другим выстраивать отношения с самими собой. Ее историю публикует Daily Mirror.

Марисса Бейкер призналась, что в детстве и юношестве искренне верила, что встретит мужчину, выйдет замуж и будет жить с ним долго и счастливо до самой старости. Но со временем она поняла, что у многих формируются нереалистичные представления о браке, а некоторых девочек и вовсе с детства готовят к роли жены как к самой главной роли в их жизни. «Не всем суждено быть замужем. Никто никогда не показывал мне истинного примера того, как выглядит брак и что такое близость», — сказала американка.

Впервые Бейкер вышла замуж в 22 года. Ее супругом стал молодой человек, вместе с которым они учились в бакалавриате. По словам женщины, у них с мужем были нестабильные отношения: периоды радости и любви сменялись моментами отдаления и охлаждения друг к другу. «В то время я не была такой осознанной, как сейчас. Я знала, что между нами происходит что-то нездоровое, но не могла выразить это словами», — объяснила она. Спустя год брака Бейкер приняла решение о разводе.

Американка тяжело переживала разрыв — она винила себя за то, что не смогла сохранить брак и постоянно прокручивала в голове альтернативные сценарии развития отношений. Спустя время боль утихла и Бейкер наткнулась на старого знакомого в Tinder. Между ними завязалось общение, вскоре они начали встречаться.

Бейкер искренне верила в то, что нашла настоящую любовь. Через три года совместной жизни пара поженилась, и в отношениях начались сложности. Американка заметила, что предпочитала замалчивать проблемы и не могла открыто делиться чувствами и переживаниями с партнером. Ее супруг не готов был с этим мириться, и тогда бывшие возлюбленные развелись.

Бейкер переехала к подруге, которая тоже переживала развод, и начала заниматься с психологом. Она призналась, что многое поняла о себе, своих травмах и свойственном ей типе привязанности. Американка сосредоточилась на себе и начала наслаждаться простыми моментами, например, сидеть на балконе с чашкой чая и смотреть на закат. По словам женщины, главный секрет счастливых отношений с кем бы то ни было — понимание себя и любовь к себе.

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