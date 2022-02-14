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Психологи объяснили отличия влюбленности от любви

Психологи посоветовали не пытаться продлить влюбленность и дать ей перерасти в любовь

Фото: Pixabay

Психологи в беседе с РИА Новости в День святого Валентина объяснили отличия влюбленности от любви и посоветовали не пытаться продлить первое эйфорическое состояние, дать ему перерасти в глубокое чувство.

Нейропсихолог Юлия Пунина пояснила, что влюбленность — начальная стадия процесса, которая может перерасти в любовь, а может закончиться раньше. Она отметила, что это набор различных эмоций, психологических и физиологических реакций, «временный эйфорический коктейль».

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По словам специалиста, период эмоциональных качелей, нестабильного изменения сознания и физиологии, когда человеку хорошо рядом с объектом влюбленности и плохо без него, не может продолжаться долго.

«Природа не придумала такой механизм, он нам невыгоден, потому что это было бы не очень безопасно для нашего здоровья долго находиться в таком несбалансированном состоянии», — указала Пунина.

Психолог Ольга Батуева пояснила, что влюбленному человеку свойственно идеализировать своего возлюбленного. Она отметила, что важную роль здесь играют проекции или ситуация, когда в голове есть иллюзия, образ партнера, в который изначально влюбляется человек.

Специалисты советуют принимать и любить человека именно таким, какой он есть, а не идеальный образ, чтобы влюбленность могла перерасти в более зрелое чувство. Батуева порекомендовала поддерживать страсть и химию в отношениях, например, устраивать романтические ужины или совместные путешествия. Эксперт указала, что для длительных отношений важно совпадение интересов и жизненных целей, а главным правилом счастливых взаимоотношений она назвала умение разговаривать и слушать друг друга.

Ранее россиянам назвали направления для путешествий на День всех влюбленных до пяти тысяч рублей. Так, влюбленные могут посетить Санкт-Петербург, Махачкалу и Владикавказ.

Марина Совина
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