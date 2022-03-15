Лукашенко рассказал о переделе сфер влияния в мире

Александр Лукашенко заявил о желании внешних сил устранить Россию и Китай как конкурентов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о желании внешних сил устранить Россию и Китай как геополитических конкурентов. Об этом он высказался на встрече с руководящим и оперативным составом органов государственной безопасности республики, передает БЕЛТА.

Лукашенко рассказал о попытке передела сфер влияния в регионе и мире и заявил, что на это указывает предпринятая ранее попытка внешних сил изменить политический курс Белоруссии.

«Очевидно, что конечная цель — Россия, Китай и их устранение как конкурентов на геополитической карте мира. События, которые происходят вокруг Украины, являются прямым тому доказательством», — подчеркнул он.

При этом глава государства отметил, что «вина» Белоруссии заключается лишь в том, что она расположена в центре Европы. «Господь взял и поселил нас здесь, в центре Европы. Ни обойти, ни объехать. Кажется, и страна небольшая, но все шли через нее. Спотыкались, падали, поднимались, ползли, но шли», — добавил президент.

Ранее Лукашенко заявлял, что в условиях международных санкций Белоруссия хочет расширить сотрудничество с Китаем. Он также похвалил председателя КНР Си Цзиньпина и назвал его «очень большим другом белорусского народа».