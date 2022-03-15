В ЮАР подали иск против Meta из-за «злоупотребления положением»
Комиссия по вопросам конкуренции ЮАР подала иск против компании Meta из-за «злоупотребления доминирующим положением» в стране социальной сетью Facebook и мессенджером WhatsApp. Об этом сообщает РИА Новости.
Комиссия ожидает, что суд наложит на компанию «максимальный штраф», эквивалентный десяти процентам от их совокупного оборота средств.
Отмечается, что решение подать иск связано, в том числе, с ситуацией 2020 года, когда компания Facebook намеревалась лишить государственную платформу GovChat возможности использовать интерфейс WhatsApp Business API.
11 марта компания Meta, которой принадлежит Facebook и Instagram, объявила об изменении политики. В письме модераторам двух площадок говорилось, что в ряде стран Meta временно разрешит своим социальным сетям не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении россиян.
Роскомнадзор заблокировал соцсеть Facebook в России 4 марта. Instagram будет заблокирован на территории России в понедельник, 14 марта.