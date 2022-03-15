Врач назвал ошибку метеочувствительных людей

Кардиолог Ашихмин предостерег метеочувствительных людей от превентивного приема лекарств

Врач-кардиолог Ярослав Ашихмин назвал ошибкой метеочувствительных людей преждевременный прием обезболивающих или влияющих на давление препаратов, прежде чем наступит требующая того ситуация. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

«Профилактически, то есть предупреждая боль, принимать ничего не нужно. Это нонсенс. Конечно, так делать не нужно. Вполне возможно, вы никак и не среагируете на это изменение давления», — высказался врач.

Ашихмин объяснил желание метеочувствительных людей заранее предупредить боль, приняв таблетки, склонностью психики к контролю. «Люди пытаются хоть как-то упорядочить свою жизнь и начинают цепляться за какие-то малозначимые вещи и пытаться их контролировать. Есть полно факторов, из-за которых может болеть голова или изменяться давление. Все списывать на повышение атмосферного давления как-то немножко нечестно», — пояснил медик.

Спорная тема

С точки зрения науки метеочувствительность — одна из спорных тем. Медициной этот вопрос не изучен в должной мере, добавил он.

«Есть многие ученые, которые в принципе отрицают такую вещь, как метеочувствительность. В пример они приводят то, что изменение давления в самолете, например, не приводит к неприятным ощущениям, болям никаким. Есть небольшое число работ, которые говорят, что артериальное давление изменяется у предрасположенных лиц в обратную сторону от атмосферного, то есть, когда атмосферное растет, артериальное снижается, и наоборот», — рассказал врач.

Никаких специальных рекомендаций метеочувствительным людям в дни отклонения атмосферного давления от нормы нет, подчеркнул Ашихмин. Как и любым другим людям, желающим чувствовать себя здоровыми, им рекомендуется правильно питаться, соблюдать водный баланс, закаляться, придерживаться правил здорового образа жизни, регулярно заниматься физическими нагрузками. Особенное внимание названным принципам стоит уделять людям с артериальной гипертензией, подчеркнул кардиолог. «Они склонны менять лекарственные препараты из-за смены атмосферного давления. Это неправильная практика», — объяснил он.

Если есть изменение артериального давления на фоне изменения атмосферного, то нужно обратиться к врачу, чтобы он назначил схему лекарств, которые лучше будет работать при этом Ярослав Ашихмин врач-кардиолог

Люди склонны списывать на изменения погоды свои заболевания, указал Ашихмин. «Выпейте парацетамол, если у вас болит голова. Если давление скачет — скорректируйте его с врачом. И главное помните, если есть гипертония, то есть давление повышается выше чем 135 на 85, то это та ситуация, когда человека просто нужно лечить», — резюмировал он.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил москвичей о том, что в столице с 14 по 20 марта ожидается повышение атмосферного давления. Пик придется на 18 марта, когда барометры в столице будут показывать минимум 768 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц выше нормы.