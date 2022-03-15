Пытавшийся откупиться вор в законе Мирон остался без одного миллиона долларов

«Ъ»: вор в законе Мирон лишился земли и денег, отданных полковникам МВД и ФСБ как взятка

Мосгорсуд оставил под арестом земельный участок и наличность на общую сумму примерно в один миллион долларов, переданных бывшим полковникам МВД и ФСБ Евгению Кузину и Игорю Фролову в качестве взятки за непривлечение к уголовной ответственности вором в законе Мироном. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

При вынесении приговора силовикам суд отказался вернуть взяткодателю Миро Амадяну участок в Дмитровском городском округе Московской области площадью пять гектаров, чья рыночная стоимость оценивается в 500 тысяч долларов. Также он отдал полковникам несколькими траншами 300 тысяч долларов и 4,5 миллиона рублей. Судьба этих вещественных доказательств будет решаться в гражданском процессе, но, скорее всего, Мирон их лишится. Как пояснил один из участников суда, земля и деньги, скорее всего, будут национализированы. К тому же еще на процессе Московская прокуратуры добивалась изъятия земли в доход государства.

В уголовном деле Мирон фигурировал не в качестве потерпевшего, а как взяткодатель, добровольно сообщивший о своем участии в преступлении, вследствие чего он был освобожден от уголовной ответственности. Нехватка средств на взятку, чтобы откупиться от Кузина и Фролова, вынудила Мирона обратиться в ФСБ за защитой.

После оглашения приговора силовикам Миро Амадян заявил в суде, что не радуется такому исходу, так как никому не желает оказаться в заключении, но и не испытывает сочувствия к подсудимым, которые «сами выбрали свою дорогу».

14 марта Мосгорсуд приговорил экс-следователя по делу об убийстве журналистки Анны Политковской Евгения Кузина к 11 годам лишения свободы, его сообщника из ФСБ Игоря Фролова к 9,5 года заключения.