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Россиянам рассказали о возврате денег за неработающий гаджет

Роспотребнадзор сообщил, что изготовитель обязан вернуть деньги за неработающий гаджет

Фото: Pixabay

Роспотребнадзор рассказал россиянам о возврате денежных средств за неработающий гаджет. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что изготовитель обязан обеспечить работу проданных в России гаджетов, в том числе фитнес-браслетов, смарт-часов и бытовых приборов, в течение всего срока службы. В Роспотребнадзоре сообщили, что если срок службы прибора или гаджета не установлен, то такая обязанность есть у производителя в течение десяти лет с того дня, как товар был передан потребителю.

Эта обязанность подразумевает в том числе необходимость организовать ремонт и поставки запчастей. В ведомстве добавили, что прекращение работы программного обеспечения товара также может быть признано существенным недостатком.

По данным Роспотребнадзора, если существенный недостаток в работе гаджета появился в течение двух лет со дня покупки, то потребитель может вернуть деньги за некачественный товар. Выплатить средства ему обязан либо продавец, либо производитель.

Ранее представители «Ситилинка» рассказали, что продажи смартфонов в России в феврале 2022 года выросли на 11 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самые популярные устройства реализовали бренды Apple, Xiaomi и Samsung.

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Марина Совина
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