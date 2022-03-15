В МВФ предрекли Европе бюджетные проблемы из-за ситуации на Украине

Представитель МВФ предрек Европе бюджетные проблемы и сбои в поставках из-за Украины

Директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер предрек странам Европы бюджетные проблемы и сбои в цепочках поставок из-за ситуации на Украине. Об этом говорится в его публикованной в блоге МВФ статье, передает ТАСС.

«Правительства европейских стран также могут столкнуться с налогово-бюджетным давлением, вызванным дополнительными расходами на энергетическую безопасность и оборонные бюджеты», — говорится в публикации представителя фонда.

Ранее глава фонда Кристалина Георгиева заявила, что МВФ не видит угрозы мирового финансового кризиса из-за ситуации вокруг Украины. По ее словам, правительства европейских стран также могут столкнуться с налогово-бюджетным давлением, вызванным дополнительными расходами на энергетическую безопасность и оборонные бюджеты.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для страны. Позже США, Евросоюз и ряд других стран ввели санкции в отношении российских физических и юридических лиц.