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Гинцбург раскрыл причину отмены масочного режима в Москве

Глава Гамалеи назвал высокий уровень антител причиной отмены масочного режима в Москве

Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал причину раскрыл причину отмены масочного режима в Москве. По его мнению, это решение обусловлено тем, что большая часть жителей столицы имеет антитела к коронавирусу. Такое мнение он выразил в интервью ТАСС.

«Если Департамент здравоохранения Москвы считает, что большая часть людей в Москве <...> имеют защитные титры антител и защищены, то действительно, маски можно не носить», — предположил Гинцбург.

При этом он посоветовал продолжить носить маски тем, у кого иммунитета к коронавирусу нет. Специалист также отметил, что для тех, кто вакцинированных масочный режим можно было отменить и раньше.

«Я изначально считал, что маски нужно носить только тем, кто не защищен, не вакцинирован. Это можно было сделать и раньше для тех, у кого есть защитные титры. Тем же, кто не защищен, все еще важно вакцинироваться», — посоветовал Гинцбург.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене масочного режима с 15 марта. Он объяснил это стабильным улучшением эпидемиологической ситуации. Столичный градоначальник подчеркнул, что отмена масочного режима поддержит бизнес в условиях санкций.

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Марина Совина
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