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Российские морпехи применили установки «Нона-С» на учениях

Морпехи Балтфлота выполнили стрельбы из самоходных установок «Нона-С» на учениях

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Военнослужащие гвардейской бригады морской пехоты Балтийского флота провели учения под Калининградом. Военные выполнили стрельбы из самоходных артиллерийско-минометных установок 2С9 «Нона-С». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

«Подразделения морской пехоты в рамках плановой боевой подготовки провели учения с применением самоходных артиллерийских установок "Нона" на полигоне Хмелевка на морском побережье в Калининградской области. Были отработаны действия в противодесантной обороне», — сообщили в пресс-службе.

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11 марта

Российские морпехи выполнили стрельбу по десантному отряду условного противника из установок «Нона-С». Огонь вели с закрытой огневой позиции.

Также морпехи отработали действия в наступлении. Военные действовали при огневой поддержке бронетранспортеров и артиллерии. В маневрах задействовали около 20 единиц техники.

В феврале российские военные применили реактивные бомбометные комплексы ДП-62 «Дамба» в ходе учений на Камчатке. Снаряды комплекса позволили уничтожить условных диверсантов.

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Даниил Иринин
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