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Применение реактивного бомбомета «Дамба» показали на видео

Российские военные выполнили стрельбы из комплексов ДП-62 «Дамба» на Камчатке

Российские военные применили реактивные бомбометные комплексы ДП-62 «Дамба» в ходе учений на Камчатке. Боевые стрельбы показали на видео. Запись публикует Министерство обороны России.

Реактивные установки противодиверсионного отряда из состава соединения кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России развернули на необорудованных позициях Халактырского пляжа. Перед занятием огневой позиции машины преодолели перевалы и снежную целину на прибрежной полосе.

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24 декабря

ДП-62 выполнили стрельбу по морскому полигону в открытом океане на расстояние до трех километров от береговой линии. Специальные снаряды обеспечили глубину поражения до 50 метров. Это позволило уничтожить условных диверсантов в ходе учений.

Самоходный реактивный бомбометный комплекс «Дамба» создан на базе реактивной системы залпового огня «Град». Комплекс позволяет поражать диверсионные силы противника на береговой линии. Также снаряд ДП-62 позволяет поражать сверхмалые подводные лодки.

В январе экипажи артиллерийских установок морской пехоты Северного флота применили артиллерию на учениях в Арктике. Морпехи поразили мишени, которые имитировали силы противника.

Даниил Иринин
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