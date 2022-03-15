Роспотребнадзор заявил о превышении порога заболеваемости ОРВИ

Роспотребнадзор заявил, что пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 7 регионах России

Эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в семи регионах России. Об этом во вторник, 15 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

В сообщении уточняется, что заболеваемость обусловлена «преимущественно респираторными вирусами не гриппозной этиологии».

Доля гриппа составила 1,8 процента, чаще всего встречались вирусы гриппа А. По данным Роспотребнадзора, от гриппа вакцинировались более 69,1 миллиона россиян, что составляет 47,3 процента от численности населения страны.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков оценил сроки завершения пандемии коронавируса. Он заявил, что она уйдет не раньше, чем через два-три года, когда большая часть населения сформирует полноценный иммунитет. Тимаков указал, что в России ситуация с COVID-19 стабилизируется.