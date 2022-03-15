Комитет ПАСЕ предложил исключить Россию из Совета Европы

Политический комитет ПАСЕ предложил КМСЕ исключить Россию из Совета Европы

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по политическим делам и демократии предложил исключить Россию из Совета Европы, «проект мнения» с соответствующим призывом будет вынесен на голосование ассамблеи во вторник, 15 марта. Об этом сообщает ТАСС.

В ассамблее считают, что Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) должен обратиться к России с просьбой выйти из состава, так как она совершила действия, «несовместимые со статусом страны-участницы организации».

«Если Россия не выполнит просьбу, ассамблея предлагает комитету министров определить ближайшую возможную дату, когда Россия перестанет быть членом Совета Европы», — говорится в документе. Кроме того, комитет порекомендовал Бюро ПАСЕ приостановить отношения с белорусскими властями во всех сферах деятельности.

24 февраля председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс призвал Россию прекратить военную операцию в Донбассе. Кокс также объявил о созыве комитета министров ПАСЕ для координации согласованной реакции ассамблеи на беспрецедентный кризис в Европе.