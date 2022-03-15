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Россиянам предложили откат в прошлое за бесплатную землю

В Госдуму внесут законопроект о выделении участков для создания семейных поместий

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Депутаты от фракции ЛДПР предложили выделить россиянам бесплатную землю для создания семейных поместий, где они смогут вернуться к традициям прошлого. Соответствующий законопроект парламентарии собираются внести на рассмотрение в Госдуму, пишет ТАСС.

В рамках инициативы россияне получат право на безвозмездное получение в упрощенном порядке земельного участка из государственной или муниципальной собственности — его площадь не должна превышать один гектар. Согласно документу, поместье будет передаваться из поколения в поколение, а его владельцы вынуждены внедрять экологические системы земледелия, заниматься сельским хозяйством с минимальным воздействием на окружающую среду, проводить мероприятия по охране природы, вести здоровый образ жизни, а также возрождать исконные народные обряды, праздники и ремесла.

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Как отметил депутат от ЛДПР Ярослав Нилов в своем Telegram, ранее правительство дало инициативе с бесплатным выделением земли и откатом к прежнему образу жизни отрицательную оценку. Чиновники указали, что предложенные изменения не имеют под собой объективных данных, которые бы делали законопроект актуальным. Тем более, в России уже предусмотрены случаи бесплатного предоставления участков. Кроме того, в правительстве не увидели в документе мер, которые компенсируют связанные с реализацией программы потери регионов.

Однако в ЛДПР надеются, что с учетом сложившихся обстоятельств в России и в мире идея с предоставлением бесплатной земли все-таки получит широкую поддержку в Госдуме. В пояснительной записке к законопроекту авторы инициативы упомянули успех программы «Дальневосточный гектар», а также решение властей выделять участки для россиян в Арктической зоне. Депутаты отметили, что и в других регионах России есть земли, которые не используются и не включены в хозяйственный оборот.

В феврале в России задумали расширить список лиц, которые могут получить бесплатную землю от государства. Соответствующие поправки в законодательство предложили депутаты заксобрания Республики Карелия. Они предложили позволить регионам самостоятельно устанавливать перечень профессий, представители которых могут безвозмездно получать участки.

Нина Ташевская
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